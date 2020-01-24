Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
«Формирующие приоритет духовно-нравственных ценностей». Какие приложения будут предустанавливать на смартфоны россиян
06:26, 24 января 2020
Источник: Meduza
Федеральная антимонопольная служба России
разработала
критерии, на основе которых станет определять, какие российские приложения
станут обязательными
для предустановки на телефоны, планшеты, компьютеры, Smart TV и ТВ-приставки. По данным «Ведомостей», одним из критериев стала социальная значимость приложений, помимо прочего они должны формировать «приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Подробнее о законе, обязывающем производителей предустанавливать российские программы,
читайте здесь
.
Фото в анонсе: Павел Головкин / АР / Scanpix / LETA
Напишите нам