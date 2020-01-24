Перейти к материалам
новости

«Формирующие приоритет духовно-нравственных ценностей». Какие приложения будут предустанавливать на смартфоны россиян

Источник: Meduza
Федеральная антимонопольная служба России <a href="https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/01/23/821333-duhovno-nravstvennie-tsennosti" target="_blank">разработала</a> критерии, на основе которых станет определять, какие российские приложения <a href="https://meduza.io/news/2020/01/23/fas-opredelilas-so-spiskom-prilozheniy-dlya-predustanovki-v-ramkah-zakona-o-rossiyskom-po" target="_blank">станут обязательными</a> для предустановки на телефоны, планшеты, компьютеры, Smart TV и ТВ-приставки. По данным «Ведомостей», одним из критериев стала социальная значимость приложений, помимо прочего они должны формировать «приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Подробнее о законе, обязывающем производителей предустанавливать российские программы, <a href="https://meduza.io/feature/2019/12/02/putin-podpisal-zakon-o-predustanovke-rossiyskih-prilozheniy-na-telefony-i-gadzhety-komu-eto-nuzhno-chto-budut-ustanavlivat-apple-uydet-iz-rossii" target="_blank">читайте здесь</a>.
Федеральная антимонопольная служба России разработала критерии, на основе которых станет определять, какие российские приложения станут обязательными для предустановки на телефоны, планшеты, компьютеры, Smart TV и ТВ-приставки. По данным «Ведомостей», одним из критериев стала социальная значимость приложений, помимо прочего они должны формировать «приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Подробнее о законе, обязывающем производителей предустанавливать российские программы, читайте здесь.

Фото в анонсе: Павел Головкин / АР / Scanpix / LETA