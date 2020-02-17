Сервис Сбербанка по доставке еды извинился за рекламу с Родиной-матерью в компании с жирафами и жуком-скарабеем

Принадлежащий Сбербанку сервис доставки еды «Сбермаркет» извинился за рекламу с изображением Родины-матери.

Реклама анонсировала начало работы компании с новыми магазинами в Волгограде, Перми, Челябинске, Тюмени и Уфе. После своего выхода она подверглась критике со стороны ветеранов Великой Отечественной войны.

В пресс-службе компании пояснили, что в коллаже использовались символы и арт-объекты, известные в этих городах. «Метеорит — в Челябинске, жук-скарабей в Перми, а жирафы — в Тюмени. Изображение, похожее на статую „Родина-мать зовет!“, было использовано как самый известный символ для жителей Волгограда», — сообщили в «Сбермаркете».

О запуске сервиса «Сбермаркет» Сбербанк сообщил осенью 2019 года.

В 2017 году на координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова завели уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы из-за коллажа, на котором лицо Родины-матери было выкрашено в . В 2019 году Волков был приговорен к штрафу в 200 тысяч рублей — позже его освободили от уплаты из-за истечения срока давности, но оправдан он не был.