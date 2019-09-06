Сбербанк решил заняться доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», сообщает РБК.

Сбербанк занимается этим проектом в партнерстве с сервисом доставки продуктов Instamart. В августе венчурный фонд Сбербанка выкупил долю у первого зампреда банка Льва Хасиса. Сервис работает на базе технологической и операционной платформы Instamart.

В настоящий момент «СберМаркет» работает в тестовом режиме. Первым партнером сервиса стала сеть оптовых продаж Metro Cash&Carry, доставка пока осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Представители компании заявляют, что цена продуктов, заказанных через сервис, будет такой же, как и в магазине, а время доставки составит два часа.

В пилотном режиме сервис будет работать месяц, после чего будет решено, в каком направлении его расширять.

У Сбербанка есть совместный проект в онлайн-ритейле с «Яндексом» — маркетплейсы «Беру!» и Bringly.

Сбербанк последние годы занимается развитием своей так называемой экосистемы, в которую помимо непосредственно услуг финансово-кредитной организации входят, например, системы идентификации VisionLabs, облачные технологии и многое другое.