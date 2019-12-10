Директор музея «Сталинградская битва» пожаловался в прокуратуру на обложку альбома Anacondaz с Родиной-матерью

Директор музея-панорамы «Сталинградская битва» Алексей Дементьев обратился в прокуратуру из-за обложки альбома группы Anacondaz «Мои дети не будут скучать», на которой изображена скульптура Родины-матери.

По словам Дементьева, он увидел в обложке «осквернение мемориала». Также он подчеркнул, что без разрешения музея, обладающего авторскими правами на использование изображения Родины-матери, музыканты не могли его использовать.

В 2017 году на координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова из-за коллажа с Родиной-матерью, где ее лицо было выкрашено , завели дело по статье об осквернении символов воинской славы. В марте 2019 года Волков получил штраф в 200 тысяч рублей — позже Верховный суд освободил его от уплаты из-за истечения срока давности для преступления небольшой тяжести (оправдан при этом Волков не был).