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«Каста», Anacondaz и Нойз, Лион и Дорн, Гарри Стайлз — а также гитарист Radiohead «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): программные альбомы «Касты» и Anacondaz, дуэты «Наади» с On-The-Go и Дорна с Лионом, а также девятиминутный сольный клип от гитариста Radiohead Эда ОʼБрайена. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!