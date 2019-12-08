«Каста», Anacondaz и Нойз, Лион и Дорн, Гарри Стайлз — а также гитарист Radiohead «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): программные альбомы «Касты» и Anacondaz, дуэты «Наади» с On-The-Go и Дорна с Лионом, а также девятиминутный сольный клип от гитариста Radiohead Эда ОʼБрайена. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Каста «Прошел через»
Мужчины среднего возраста все поняли о жизни в России — о ней и рассказывают, то с надрывом, то с юмором. Бумеры довольны, зумеры воротят нос.
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Anacondaz и Noize MC «Пусть они умрут»
Обращение к Санте по статье 282 и злой куплет Нойза о духе времени. За неимением конкурентов рэп в 2019-м — самая протестная музыка в России.
Внимание. В этой песне звучит мат. Если для вас это неприемлемо, просто не слушайте ее.
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Билли Айлиш «xanny»
Режиссерский дебют певицы — и в нем минималистичный видеоряд важен не меньше перегруженного звука. Билли — пепельница, песня — пассивное курение.
On-The-Go и «Наадя» «High»
Давняя песня Надежды Грицкевич об отцах и детях в аранжировке On-The-Go приобрела эпический акустический размах в духе Fleetwood Mac.
Муся Тотибадзе «Кто остановит этот дождь»
Танец страсти и одиночества на улицах Берлина. Звучит как советская эстрада 1980-х, но у песни не самый очевидный источник вдохновения.
Лион и Иван Дорн «Оригами»
Дорн выводит минорный припев, пока его «сосед по музыке и жизни» читает о любви. Необязательный, но милый трек с неожиданной джазовой кодой.
EOB «Brasil»
За аббревиатурой скрывается гитарист Radiohead Эд ОʼБрайен. В его сольном клипе инопланетный разум несет землянам не смерть, но единение.
Джон Хопкинс и Келли Ли Оуэнс «Luminous Spaces»
Великолепный совместный трек двух британских электронщиков, выросший из пьесы с прошлогоднего альбома Хопкинса.
Гарри Стайлз «Adore You»
Изгой в деревне, где никто не улыбается, находит друга и спасение в выбросившейся на сушу рыбе. Нестыдный поп от экс-участника One Direction.
Drezden «ОʼХенри»
Из всех проектов Сергея Михалка у этого самый модный звук, хотя сами песни принципиально не меняются еще со времен ляписовского «Капитала».
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