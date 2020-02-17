Константин Кинчев на фестивале «Чартова дюжина» посвятил песню фигурантам дела «Сети»

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев во время выступления на фестивале «Чартова дюжина» посвятил песню «Воздух» фигурантам . Фестиваль прошел 13 февраля, но видео выступления Кинчева начало широко распространяться в соцсетях только сейчас.

«Организации „Сеть“ посвящается», — сказал Кинчев. После этого музыкант спел следующие строки: «Черно-красный мой цвет, / Но он выбран, увы, не мной. / Кто-то очень похожий на стены / Давит меня собой. / Я продолжаю петь / Чьи-то слова, / Но все же кто играет мной?»

После приговора семерым фигурантам дела «Сети», вынесенного 10 февраля, в поддержку осужденных выступили российские ученые, независимые книготорговцы, психологи, учителя, кинематографисты, правозащитники, студенты, писатели и журналисты,

В прошлом Константин Кинчев неоднократно критиковал президента России Владимира Путина и партию «Единая Россия», выступал против фальсификации итогов выборов в Госдуму в 2012 году и преследования граждан за экстремизм. Также он последовательно выступал за то, что Крым — это часть России. После присоединения региона к России музыкант дал несколько концертов на полуострове, после чего был включен в базу данных украинского сайта «Миротворец».