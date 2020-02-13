Казанский штаб Навального обнаружил у президента Татарстана бизнес-джет за три миллиарда рублей
Президент Татарстана Рустам Минниханов пользуется личным бизнес-джетом стоимостью три миллиарда рублей — французским Falcon 8X. Об этом говорится в расследовании штаба Алексея Навального в Казани.
Как утверждается, чиновник первым в России получил в распоряжение самолет этой модели — в мае 2017 года. Авторы расследования приводят несколько маршрутов джета, совпадающих с перелетами Минниханова.
Почасовое использование Falcon 8X стоит от 150 до 200 тысяч рублей, а годовые расходы составляют около 175 миллионов рублей.
За счет каких средств — частных или бюджетных — используется Falcon 8X, авторам расследования неизвестно.
Почему бы Рустаму Минниханову не летать по рабочим поездкам на обычных коммерческих рейсах? Это будет в сотни раз дешевле, чем обслужить шикарный частный бизнес-джет. Мы направили запрос в аппарат президента, чтобы узнать кому принадлежит самолет, и если он состоит на балансе республики, то во сколько обходится содержание Falcon 8X нашему бюджету.