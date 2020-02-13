Казанский штаб Навального обнаружил у президента Татарстана бизнес-джет за три миллиарда рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов пользуется личным бизнес-джетом стоимостью три миллиарда рублей — французским Falcon 8X. Об этом говорится в расследовании штаба Алексея Навального в Казани.

Как утверждается, чиновник первым в России получил в распоряжение самолет этой модели — в мае 2017 года. Авторы расследования приводят несколько маршрутов джета, совпадающих с перелетами Минниханова.

Почасовое использование Falcon 8X стоит от 150 до 200 тысяч рублей, а годовые расходы составляют около 175 миллионов рублей.

За счет каких средств — частных или бюджетных — используется Falcon 8X, авторам расследования неизвестно.

Бизнес-джет Минниханова за 3 млрд Штаб Навального в Казани