Агентство по страхованию вкладов объявило «сезон свободной охоты» на беглых банкиров

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено привлекать сторонние организации к поиску активов владельцев банков, у которых отозвали лицензии. Об этом, как пишут «Ведомости», заявил замглавы АСВ Андрей Мельников на встрече банков с ЦБ.

«Мы объявляем сезон свободной охоты», — сказал Мельников. Он отметил, что исполнители будут должны вернуть в активы ликвидированных банков в России и за границей. За это они получат «достаточно твердое, хорошее вознаграждение».

Мельников подчеркнул, что АСВ работает по такой схеме в случае с . Взысканием занимается компания А1, которая объявила награду за сведения об активах владельцев банка Георгия Беджамова и Ларисы Маркус. А1 дала рекламу в аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» и лондонских газетах. В 2019 года Высокий суд Лондона арестовал имущество Беджамова на 1,75 миллиарда долларов.