Лондонский суд арестовал имущество совладельца Внешпромбанка на 1,75 миллиарда долларов

Высокий суд Лондона арестовал по иску Внешпромбанка активы бывшего совладельца банка Георгия Беджамова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании в суде.

Суд заморозил имущество банкира на сумму 1,34 миллиарда фунтов стерлингов (1,75 миллиарда долларов). Это виллы в Италии и Франции, 33% пятизвездочного отеля Badruttʼs Palace Hotel в Швейцарии, недвижимость в Лондоне и земля в Подмосковье. Суд потребовал, чтобы Беджамов раскрыл другие активы стоимостью более 50 тысяч фунтов.

По решению суда Беджамову запретили покидать Англию и Уэльс, он должен сдать загранпаспорт. Если он откажется выполнить решение, его обвинят в неуважении к суду, заключат в тюрьму, а активы конфискуют.

Сам банкир не присутствовал на заседании, но ему вручили решение суда. Беджамов и его представители не комментировали решение.

Георгий Беджамов — бывший совладельцец Внешпромбанка, одного из крупнейших банков России, лишенного лицензии в январе 2016 года. ЦБ РФ оценивал «дыру» в капитале Внешпромбанка в 187 миллиардов рублей.

Руководство Внешпромбанка обвинили в хищении более 114 миллиардов рублей. Президент банка Лариса Маркус, сестра Беджамова, получила по этому делу 8,5 года колонии. Заочные обвинения также предъявили Беджамову.

Георгий Беджамов уехал из России, после чего его объявили в международный розыск. В апреле 2016 года его задержали в Монако. Россия настаивала на его экстрадиции, но власти Монако отказались выдать банкира. Ему разрешили выехать в Великобританию — по состоянию здоровья.