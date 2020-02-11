Власти Москвы: система распознавания лиц помогла задержать за новогодние праздники 34 человека, находящихся в розыске

В Москве работают 105 тысяч камер, подключенных к системе распознавания лиц, заявил на форуме «Технологии безопасности» глава отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин.

За новогодние праздники, цитирует Головина корреспондент «Медузы», с помощью системы распознавания лиц удалось задержать 34 человека, которые находились в федеральном розыске «по три-четыре года и свободно разгуливали по Москве».

«В базе федерального розыска более 200 тысяч фотографий, которые кому-либо запомнить и сверить с похожими просто невозможно. Раньше она использовалась на какие-то сотые доли процента. Наша система позволяет сделать из этого действительно рабочую историю», — подчеркнул Головин.

Власти Москвы объявили о планах резко увеличить число видеокамер, подключенных к системе распознавания лиц, в середине 2019 года. Тогда Департамент информационных технологий Москвы сообщал, что к концу года число камер, подключенных к системе видеонаблюдения, вырастет с 1,5 тысячи до 105 тысяч. Технологию распознавания лиц, как писал Forbes, мэрия приобрела у NtechLab за как минимум 3,2 миллиона долларов.

Законность системы распознавания лиц пытались оспорить в судах. Так, юрист Алена Попова подавала два иска с требованием запретить систему распознавания лиц на митингах. Первый иск был отклонен, второе обращение, по состоянию на 11 февраля, еще не рассмотрено судом.

«МБХ медиа» в декабре сообщали, что данные с камер видеонаблюдения продаются на черном рынке.