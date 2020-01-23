Алена Попова подала второй иск против системы распознавания лиц в Москве

Юрист Алена Попова вместе с политиком Владимиром Миловым подала иск к управлению МВД Москвы и департаменту информационных технологий столичной мэрии с требованием запретить систему распознавания лиц на митингах.

«Это второй иск в нашей общественной кампании против тотальной слежки. Этот иск касается именно факта использования камер на митингах и технологии в отношении политически несогласных с властью людей. Мы не боремся с наличием самих камер, которые просто стоят и пишут, а мы боремся с тем, что на камерах точно можно отличить, что вы — это вы, идете к конкретной точке, в конкретное время», — рассказала Попова «МБХ медиа».

Иск подан из-за митинга 29 сентября 2019 года на проспекте Сахарова в Москве, в ходе которого применялась система распознавания лиц. Иск зарегистрирован Тверским судом Москвы. Первое заседание по нему назначено на 31 января.

Ранее Алена Попова подавала иск в Савеловский суд Москвы, оспаривая применение технологии распознавания лиц на улицах столицы, но суд ей отказал.