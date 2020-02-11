В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать осужденных по делу «Сети»

Полиция Пензы задержала троих активистов, которые приезжали в город на приговор фигурантам . Полицейские сняли с поезда Ольгу Мисик, Анну Лойко и Сергея Заполко, сообщает «ОВД-Инфо» в телеграме. Также задержан Николай Соколов, пишет «МБХ медиа».

Одновременно с этим в квартиру в Пензе, где находятся активисты, приехавшие поддержать фигурантов дела «Сети», пришли полицейские. По словам Ольги Мисик, в квартире находятся до 20 активистов. Об их задержании пока не сообщалось.

10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к лишению свободы на срок от шести до 18 лет.