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«Мы с вами, ребята!» Поддержать фигурантов дела «Сети» в суд в Пензе пришли десятки человек
1 минута
12:18, 10 февраля 2020
В Пензе 10 февраля суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети», обвиняемым в организации террористического сообщества. Им назначено наказание от шести до 18 лет лишения свободы. Поддержать обвиняемых в суд пришли десятки человек. Они скандировали: «Ребята, мы с вами!» и «Свободу политзаключенным!». Защита намерена обжаловать приговор.
Репортаж из суда
читайте на «Медузе».
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