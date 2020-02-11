Роскомнадзор разблокировал два миллиона IP-адресов. Это заметил проект «Эшер II», который отслеживает Роскомнадзора.

По данным «Эшер II», днем 10 февраля в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора было более 2,8 миллиона заблокированных IP-адресов. К утру 11 февраля их осталось около 750 тысяч.

Какие IP-адреса были разблокированы и почему, неизвестно.

Роскомнадзор имеет право внести IP-адрес в черный список, если само ведомство, суд или силовые органы считают, что ресурс по этому адресу содержит запрещенную информацию.

Роскомнадзор предпринял массовые блокировки IP-адресов весной 2018 года для ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Тогда были заблокированы около 20 миллионов IP-адресов популярных хостинг-провайдеров. Это вызвало сбои в работе сотен ресурсов, не связанных с Telegram. При этом на популярности самого мессенджера блокировка не сказалась.