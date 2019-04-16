Роскомнадзору удалось добиться более медленной работы мессенджера Telegram, который ведомство пытается заблокировать на протяжении года. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Мы по-прежнему определяем IP-адреса, на которых Telegram существует. Блокируем их. Периодически вы, наверное, наблюдаете на своем смартфоне, что загружается он медленнее», — сказал чиновник.

При этом Жаров признал, что существующий механизм блокировок в целом неэффективен, но подчеркнул, что «итоги подводить пока рано».

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля 2018 года, исполняя соответствующее решение суда.

В первые недели попытки Роскомнадзора заблокировать IP-адреса, используемые мессенджером, привели к массовым сбоям в работе других сайтов, никак не связанных с Telegram.

Несмотря на запрет Telegram, многие российские чиновники и ведомства до сих пор ведут в мессенджере официальные каналы.