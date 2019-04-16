«Периодически вы, наверное, наблюдаете, что загружается он медленнее». Жаров — об итогах года блокировки Telegram
Роскомнадзору удалось добиться более медленной работы мессенджера Telegram, который ведомство пытается заблокировать на протяжении года. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.
«Мы по-прежнему определяем IP-адреса, на которых Telegram существует. Блокируем их. Периодически вы, наверное, наблюдаете на своем смартфоне, что загружается он медленнее», — сказал чиновник.
При этом Жаров признал, что существующий механизм блокировок в целом неэффективен, но подчеркнул, что «итоги подводить пока рано».
Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля 2018 года, исполняя соответствующее решение суда.
В первые недели попытки Роскомнадзора заблокировать IP-адреса, используемые мессенджером, привели к массовым сбоям в работе других сайтов, никак не связанных с Telegram.
Несмотря на запрет Telegram, многие российские чиновники и ведомства до сих пор ведут в мессенджере официальные каналы.