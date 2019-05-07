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Зачем властям мониторинг телеграм-каналов, если мессенджер заблокирован в России. Объясняет Управделами президента

Meduza
Управление делами президента России <a href="https://meduza.io/news/2019/05/07/upravdelami-prezidenta-zakazalo-monitoring-smi-sotssetey-i-telegram-kanalov" target="_blank">разместило</a> на сайте госзакупок тендер на оказание услуг по мониторингу СМИ и соцсетей. Техническое задание включает в себя мониторинг телеграм-каналов, несмотря на то, что Telegram в России с апреля 2018 года блокируется по решению суда. 
Управление делами президента России разместило на сайте госзакупок тендер на оказание услуг по мониторингу СМИ и соцсетей. Техническое задание включает в себя мониторинг телеграм-каналов, несмотря на то, что Telegram в России с апреля 2018 года блокируется по решению суда. 

Фото в анонсе: BigTunaOnline / Shutterstock.com