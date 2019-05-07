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Зачем властям мониторинг телеграм-каналов, если мессенджер заблокирован в России. Объясняет Управделами президента
Meduza
13:08, 7 мая 2019
Управление делами президента России
разместило
на сайте госзакупок тендер на оказание услуг по мониторингу СМИ и соцсетей. Техническое задание включает в себя мониторинг телеграм-каналов, несмотря на то, что Telegram в России с апреля 2018 года блокируется по решению суда.
Фото в анонсе: BigTunaOnline / Shutterstock.com
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