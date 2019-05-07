Управделами президента заказало новый мониторинг телеграм-каналов. Официально в России их блокируют
Управление делами президента РФ разместило на сайте госзакупок тендер на оказание услуг по мониторингу СМИ и соцсетей.
Как сообщает «Роскомсвобода», первой обратившая внимание на госзакупку, тендер также предусматривает мониторинг телеграм-каналов, несмотря на то, что Telegram в России блокируется по решению суда.
Заказчика, в частности, интересуют темы, связанные с деятельностью президента, правительства и других органов власти, а также руководством, пресс-службой, медицинским обеспечением и питанием управделами президента.
В список СМИ для мониторинга, согласно техническому заданию, входят порядка 70 изданий, в том числе «Ведомости», «Коммерсант», «Новая газета», «Медуза». В списке соцсетей — «ВКонтакте», фейсбук и твиттер. Названия телеграм-каналов для мониторинга не уточняются.
Победитель будет определен на аукционе 20 мая. Начальная стоимость госконтракта, рассчитанного до 15 декабря 2019 года, составляет 1,1 миллиона рублей.
Исходя из этого, хочется верить, что Telegram все-таки не заблокируют (по крайней мере, до конца года), ведь не будет же Управление делами Президента РФ показывать россиянам дурной пример использования не слишком-то одобряемых российским законодательством средств обхода блокировок!
В 2018 году управление делами президента размещало аналогичный тендер. Тогда победителем стал «Главный научно-исследовательский вычислительный центр», подведомственный управделами президента. Сумма контракта составила 900 тысяч рублей.