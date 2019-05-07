Управделами президента заказало новый мониторинг телеграм-каналов. Официально в России их блокируют

Управление делами президента РФ разместило на сайте госзакупок тендер на оказание услуг по мониторингу СМИ и соцсетей.

Как сообщает «Роскомсвобода», первой обратившая внимание на госзакупку, тендер также предусматривает мониторинг телеграм-каналов, несмотря на то, что Telegram в России блокируется по решению суда.

Заказчика, в частности, интересуют темы, связанные с деятельностью президента, правительства и других органов власти, а также руководством, пресс-службой, медицинским обеспечением и питанием управделами президента.

В список СМИ для мониторинга, согласно техническому заданию, входят порядка 70 изданий, в том числе «Ведомости», «Коммерсант», «Новая газета», «Медуза». В списке соцсетей — «ВКонтакте», фейсбук и твиттер. Названия телеграм-каналов для мониторинга не уточняются.

Победитель будет определен на аукционе 20 мая. Начальная стоимость госконтракта, рассчитанного до 15 декабря 2019 года, составляет 1,1 миллиона рублей.

В 2018 году управление делами президента размещало аналогичный тендер. Тогда победителем стал «Главный научно-исследовательский вычислительный центр», подведомственный управделами президента. Сумма контракта составила 900 тысяч рублей.