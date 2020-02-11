«Оскар» установил антирекорд по телевизионной аудитории. Церемонию посмотрели 23,6 миллиона человек

Телетрансляцию 92-й церемонии вручения кинопремии «Оскар», прошедшей 9 февраля в Лос-Анджелесе, посмотрели 23,6 миллиона человек. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Nielsen.

Подсчеты исследовательской компании включают просмотры на американском телеканале ABC и не учитывают аудиторию, смотревшую трансляцию на стриминговых сервисах.

По сравнению с прошлым годом аудитория «Оскара» упала на 20% или приблизительно на шесть миллионов человек.

Предыдущий антирекорд по просмотрам «Оскара» был установлен в 2018 году — тогда церемонию посмотрели 26,5 миллиона человек.

Главным победителем 92-й церемонии вручения «Оскара» стал южнокорейский фильм «Паразиты». Он получил четыре награды, в том числе в категориях «лучший фильм», «лучший международный фильм», «лучший режиссер» и «лучший сценарий».