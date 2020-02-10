Что нужно знать о лауреатах «Оскара-2020». В одном абзаце

В Лос-Анджелесе прошел 92-й «Оскар». Главный триумфатор — «Паразиты» (лучший фильм! лучшая режиссура! лучший иностранный фильм! лучший оригинальный сценарий! 🎉🎉🎉). Режиссер Пон Чжун Хо обещал, что напьется. В актерских номинациях без сюрпризов. Хоакин Феникс стал лучшим актером (и произнес эмоциональную речь), а Рене Зеллвегер — лучшей актрисой. Брэд Питт получил свой первый актерский «Оскар» за роль второго плана, как и Лора Дерн (ура!). Тарантино снова остался без режиссерского «Оскара». Тайка Вайтити получил свою первую статуэтку — за адаптированный сценарий. Лучший мультфильм — «История игрушек 4». Лучшие костюмы — у «Маленьких женщин», лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в… Голливуде». «1917» собрал технические «Оскары»: лучшая операторская работа, звук и визуальные эффекты. «Джокер» наградили за лучшую музыку. Элтон Джон получил второй «Оскар» за песню (к «Рокетмену»). На церемонии выступил Эминем с треком «Lose Yourself», за который он получил «Оскар» 17 лет назад (зал аплодировал стоя!). Билли Айлиш и ее брат Финниас ОʼКоннелл исполнили «Yesterday» в память об ушедших в этом году представителях киноиндустрии. Россию на сцене представила джазовая певица Анна Бутурлина — она спела строчку из главной песни «Холодного сердца 2».

Фото в анонсе: Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA