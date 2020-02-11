Двое полицейских из Петербурга получили реальные сроки по обвинению в пытках подростка

Два сотрудника патрульно-постовой службы в Санкт-Петербурге получили реальные сроки заключения по обвинению в пытках подростка. Об этом сообщает «Зона права».

Полицейского Александра Заброду приговорили к году и восьми месяцам колонии, Евгения Аунинга — к году и шести месяцам.

Обоим на два года запретили занимать должности на госслужбе.

Летом 2019 года мать 17-летнего подростка сообщила, что ее сына избили в ОВД «Колпино», куда юношу привезли после того, как сотрудники магазина «Семья» заподозрили его в краже. По словам Олеси Коваль, полицейские два часа избивали ее сына Вадима и угрожали изнасиловать резиновой дубинкой.

СК завел дело о превышении полномочий, в МВД Петербурга отрицали причастность полицейских к избиению подростка.