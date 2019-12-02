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Сколько уголовных дел СК возбудил после жалоб заключенных на пытки. В одной картинке

Источник: Meduza
В России на каждые 44 сообщения заключенных о пытках приходится одно возбужденное уголовное дело о превышении полномочий. Это следует из статистики СК за 2015-2018 годы, которую <a href="https://www.rbc.ru/society/02/12/2019/5de12fe99a79475fb2beadb6" target="_blank">приводит</a> РБК. За четыре года заключенные подали 6468 жалоб, следствие возбудило 148 дел. В 2018-м СК завел 60 дел на основе 1881 жалобы. В 32 регионах России, следует из статистики, уголовных дел на основании заявлений о насилии не возбуждали.
В России на каждые 44 сообщения заключенных о пытках приходится одно возбужденное уголовное дело о превышении полномочий. Это следует из статистики СК за 2015-2018 годы, которую приводит РБК. За четыре года заключенные подали 6468 жалоб, следствие возбудило 148 дел. В 2018-м СК завел 60 дел на основе 1881 жалобы. В 32 регионах России, следует из статистики, уголовных дел на основании заявлений о насилии не возбуждали.

Фото в анонсе: Shutterstock.com