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Сколько уголовных дел СК возбудил после жалоб заключенных на пытки. В одной картинке
08:27, 2 декабря 2019
Источник: Meduza
В России на каждые 44 сообщения заключенных о пытках приходится одно возбужденное уголовное дело о превышении полномочий. Это следует из статистики СК за 2015-2018 годы, которую
приводит
РБК. За четыре года заключенные подали 6468 жалоб, следствие возбудило 148 дел. В 2018-м СК завел 60 дел на основе 1881 жалобы. В 32 регионах России, следует из статистики, уголовных дел на основании заявлений о насилии не возбуждали.
Фото в анонсе: Shutterstock.com
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