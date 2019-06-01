Мать подростка в Петербурге заявила, что ее сына пытали в полиции

17-летний подросток из Петербурга Вадим Коваль получил многочисленные травмы после того, как полицейские избили его в 80-м отделе МВД. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на мать пострадавшего Олесю Коваль.

Подростка задержали вечером 28 мая в магазине «Семья» в районе Колпино. Сотрудники магазина вызвали полицию, заподозрив Коваля в краже. Полицейские обыскали подростка, но ничего не нашли. После этого, как утверждает «Новая», одна из сотрудниц магазина написала заявление в полицию о том, что Вадим Коваль «учинил скандал». О краже в заявлении не упоминается.

В отделе МВД полицейские два часа избивали задержанного, требуя, чтобы он сознался в кражах из магазина, сообщила мать подростка. По ее словам, также ему угрожали, что изнасилуют резиновой дубинкой. Коваль ни в чем не сознался, после чего его отпустили. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга, травмами, ушибами и гематомами.

Мать подростка обратилась в прокуратуру и СК с требованием привлечь к уголовной ответственности полицейских, причастных к избиению. В МВД пока это не комментировали. В СК и прокуратуре пообещали прокомментировать случившееся после проверки.