В Петербурге возбудили дело из-за пыток подростка в полиции

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело о пытках 17-летнего подростка в отделе полиции в Колпинском районе, сообщили «Медузе» в правозащитной организации «Зона права».

Дело о возбудили в отношении неустановленных полицейских, рассказал адвокат потерпевшего Дмитрий Герасимов, сотрудничающий с «Зоной права». По данным следствия, полицейские избили подростка резиновой дубинкой.

Мать пострадавшего Олеся Коваль ранее сообщила, что 28 мая полицейские задержали ее сына Вадима после того, как сотрудники магазина «Семья» заподозрили его в краже. По ее словам, полицейские два часа избивали подростка и угрожали изнасиловать его резиновой дубинкой.

В региональном управлении МВД отрицали причастность полицейских к пыткам, писала «Новая газета». 20 июня полиция возбудила уголовное дело о в отношении охранников магазина.