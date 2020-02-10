МВД возбудило уголовное дело из-за пранкера, разыгравшего приступ от вируса в метро. Подозреваемый задержан

Полиция возбудила уголовное дело о из-за пранкера, разыгравшего приступ от заражения вирусом в вагоне московского метро, сообщается на официальном сайте МВД РФ. Предполагаемый пранкер уже задержан, его соучастники разыскиваются.

Инцидент произошел 2 февраля между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года». Как заявили в МВД, «молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров».

Судя по описанию в пресс-релизе полиции, речь идет о ролике ютьюб-канала Kara prank (сейчас его оригинал удален). По данным Baza, задержанный — 25-летний уроженец Таджикистана Кароматулло Джаборов.

Московский метрополитен 7 февраля сообщал о «нескольких» пранках на тему коронавируса, которые произошли на его территории. Тогда же администрация метро заявила, что планирует обратиться в полицию.