Московский метрополитен пригрозил жалобой в полицию из-за розыгрышей про коронавирус

Московский метрополитен намерен обратиться в полицию из-за розыгрышей на тему коронавируса, сообщается в твиттере столичной подземки.

По мнению метрополитена, «это не шутки, а обыкновенное хулиганство».

Сообщество «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте» 5 февраля опубликовало пост, автор которого утверждал, что по вагону метро провели семерых китайцев в защитных масках.

Фото из поста 5 февраля выложил телеграм-канал «Метро Москвы».

В тот же день пользователь фейсбука Veronika Plekhanova опубликовала видеозапись и фотографии, на которых два человека в костюмах химзащиты едут в вагоне метро, стоя рядом с несколькими азиатами в медицинских масках.

Из ролика и фото невозможно сделать вывод, знакомы ли между собой попавшие в кадр люди.

«Медузе» не удалось найти видео, где «7 китайцев, кашляющих в защитных масках <…> провели по всему составу и вывели на следущей станции», или фото, на котором была бы запечатлена такая ситуация.

Кроме того, 3 февраля ютуб-канал Aleks Pranks выложил ролик, где двое в защитных костюмах проходят по вагонам поезда метро и выводят из одного из них якобы заразившегося коронавирусом человека.

КОРОНАВИРУС В МОСКВЕ | ЗАРАЖЕННЫЙ В МЕТРО | СОЦ ЭКСПЕРИМЕНТ | РЕАКЦИЯ ЛЮДЕЙ (Aleks Pranks) Часть 2 Aleks Pranks