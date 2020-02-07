Жителей Хабаровска обяжут носить маски из-за коронавируса

В Хабаровске представители профессий, предполагающих ежедневный контакт с большим количеством людей, с 10 февраля обязаны будут носить медицинские маски. Об этом сообщается на сайте администрации Хабаровска.

Речь идет в том числе о медиках, педагогах, сотрудниках банков, работников торговых центров и транспортных компаний.

Масочный режим мэрия Хабаровска вводит для «недопущения заражения коронавирусом», а также из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«Маски являются проверенным временем средством защиты. На улице их носить не обязательно — только в помещениях. Менять через каждые два часа», — приводит сайт хабаровской мэрии слова заместителя главы горздрава Татьяны Скорик.

Хабаровские власти заверили, что «масок в аптеках города хватит всем», при этом в городе действует ограничение на их продажу — 15 штук в одни руки.

Правительство РФ и Роспотребнадзор подготовили план борьбы с коронавирусом 2019-nCoV, чтобы не допустить эпидемии в России. План предусматривает в том числе карантин на границе и проверку приезжающих из Китая.

К утру 7 февраля в Китае от погибли 636 человек. За сутки коронавирус 2019-nCoV обнаружили у 3143 человек, показатель сокращается второй день подряд, но о спаде эпидемии медики не говорят.