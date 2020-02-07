В Москве введут экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта

В Москве планируют пятилетний эксперимент, связанный с регулированием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом РБК рассказал источник, близкий к московскому правительству.

Законопроект, касающийся эксперимента, появился в базе данных Госдумы через несколько часов после выхода заметки РБК.

Проект закона предполагает, что 1 июля 2020 года в Москве начнет действовать .

Участниками эксперимента могут стать компании, занятые разработкой технологий ИИ, а также товаров и услуг на основе таких технологий. Мэрия Москвы будет определять «условия, требования и порядок разработки, создания, внедрения и реализации технологий искусственного интеллекта».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он позволит определить, какие «изменения правового режима» обеспечат «технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта», уточняет РБК.

По итогам эксперимента в Москве правительству России представят «предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений» в российское законодательство, добавляет издание.