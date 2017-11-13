В правительстве предложили генерировать типовые судебные решения с помощью искусственного интеллекта

Коммерсант
07:23, 13 ноября 2017
Надежный источник

Департамент проектной деятельности российского правительства предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву концепцию новой системы правоприменения, в которой будет использоваться искусственный интеллект. Письмо главы департамента Андрея Слепнева цитирует «Коммерсант».

Использовать новые технологии предложили в три этапа. Сначала необходимо выявить устаревшие и неэффективные правовые нормы. Затем в правительстве предлагают создать «электронные кодексы» — единую систему нормативных документов на всех уровнях власти, похожую на французскую (вероятно, речь о портале Legifrance).

Последним этапом должно стать внедрение автоматизированной системы поддержки правовых решений с применением искусственного интеллекта. Ожидается, что по типовым делам система сама сможет генерировать судебные решения. Помимо этого система сможет проверять решения на ошибки и коррупционную составляющую.

С 2006 года в России действует государственная автоматизированная система «Правосудие». В 2008 году был принят закон, который обязывает суды публиковать тексты решений в интернете. Сейчас в базе данных системы более 40 миллионов решений.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме