В правительстве предложили генерировать типовые судебные решения с помощью искусственного интеллекта

Департамент проектной деятельности российского правительства предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву концепцию новой системы правоприменения, в которой будет использоваться искусственный интеллект. Письмо главы департамента Андрея Слепнева цитирует «Коммерсант».

Использовать новые технологии предложили в три этапа. Сначала необходимо выявить устаревшие и неэффективные правовые нормы. Затем в правительстве предлагают создать «электронные кодексы» — единую систему нормативных документов на всех уровнях власти, похожую на французскую (вероятно, речь о портале Legifrance).

Последним этапом должно стать внедрение автоматизированной системы поддержки правовых решений с применением искусственного интеллекта. Ожидается, что по типовым делам система сама сможет генерировать судебные решения. Помимо этого система сможет проверять решения на ошибки и коррупционную составляющую.