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«Пока не пришел искусственный суперинтеллект и не обнулил наши мозги»: Медведев готовится к прыжку в цифровой мир

Интерфакс
14:13, 17 октября 2017

Премьер-министр Дмитрий Медведев 17 октября выступил на международном форуме «Открытые инновации», который посвящен цифровой экономике. Глава правительства обратился к зарубежным партнерам и призвал их объединиться для развития новых технологий.

По мнению премьер-министра, «прыжок человечества» в «цифровой мир» должен быть «неплохо подготовлен». «Правительствам во всем мире надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект и не поменял нам всем органы, и не нажал кнопку delеte для того, чтобы обнулить наши мозги», — заявил Медведев.

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Фото в анонсе: Александр Астафьев / ТАСС / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Александр Астафьев / ТАСС / Scanpix / LETA

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