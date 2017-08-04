Госдеп призвал Медведева успокоиться после слов о «полноценной торговой войне»

Госдепартамент США
06:08, 4 августа 2017
Надежный источник

Государственный департамент США призвал премьер-министра России Дмитрия Медведева «немного успокоиться» в ответ на заявления, что Вашингтон объявил Москве «полноценную торговую войну». Так на вопрос журналистов о реплике Медведева ответила представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

Она также отвергла утверждения Медведева, что надежде на улучшение отношений между двумя странами пришел конец. «Естественно, наши отношения сейчас переживают спад, но надо находить области взаимовыгодного сотрудничества», — добавила представитель Госдепа.

«Многие лидеры и многие страны выступают с провокационными заявлениями. Думаю, нам всем надо немного успокоиться», — заявила Науэрт (англ.яз.).

Госдепартамент США
Свое заявление Медведев опубликовал в фейсбуке 2 августа после того, как президент США Дональд Трамп подписал новый пакет антироссийских санкций. Российский премьер-министр также отметил, что «американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа» в вопросе санкций.
Новые утвержденные Конгрессом США санкции лишают президента права отменять часть ограничительных мер без разрешения парламента.

Американские санкции

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