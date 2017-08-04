Госдеп призвал Медведева успокоиться после слов о «полноценной торговой войне»

Государственный департамент США призвал премьер-министра России Дмитрия Медведева «немного успокоиться» в ответ на заявления, что Вашингтон объявил Москве «полноценную торговую войну». Так на вопрос журналистов о реплике Медведева ответила представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

Она также отвергла утверждения Медведева, что надежде на улучшение отношений между двумя странами пришел конец. «Естественно, наши отношения сейчас переживают спад, но надо находить области взаимовыгодного сотрудничества», — добавила представитель Госдепа.