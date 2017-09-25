Медведеву рассказали, что у него больше подписчиков в инстаграме, чем у Навального. Он обрадовался 😜

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал пост в инстаграме, в котором сравнивается количество его подписчиков с подписчиками у оппозиционера Алексея Навального.

У Медведева оказалось более чем в 10 раз больше подписчиков, поэтому автор поста написал: «В инста войне партия власти одерживает решительную победу». Премьер добавил: «А в жизни — тем более😜».

Похоже, 😜 — любимый эмодзи Медведева. Он уже использовал его, когда рассказывал (тоже в комментариях в инстаграме), чем занимался 26 марта, когда во многих городах России проходили акции протеста по мотивам расследования Навального о «тайной империи» премьер-министра.

«Вот он какой дерзкий! Победитель по жизни, одерживающий решительные победы!» — написал Навальный в ответ на новый комментарий Медведева.