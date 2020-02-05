Капитализация «Яндекса» подобралась к рекордному триллиону рублей

Акции «Яндекса» на Московской бирже днем 5 февраля дорожали до 3079 рублей за штуку, свидетельствуют данные торгов.

Это рекордная стоимость ценных бумаг компании, указывает The Bell. Капитализация «Яндекса» к 16:40 мск составляла свыше 902 миллиардов рублей, что также стало рекордом.

Предыдущий рекорд акции «Яндекса» установили в середине января: после обещания нового премьер-министра Михаила Мишустина поддержать компанию бумаги на Московской бирже подорожали до 2869 рублей.

«Яндекс» также торгуется на бирже Nasdaq, к 16:40 мск на премаркете 5 февраля одна акция стоила 49 долларов (+2,1%), рыночная стоимость компании превышала 15 миллиардов долларов.

В ноябре 2019 года «Яндекс» представил новую структуру управления, в которую вошел зарегистрированный в калининградском «офшоре» Фонд общественных интересов (он должен контролировать ключевые вопросы). Фонд стал держателем «золотой акции»«Яндекса», которой ранее владел Сбербанк.