Российские врачи призвали Минздрав закупить оригинальные препараты для лечения детей с онкологическими заболеваниями
Источник: Фармацевтический вестник
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Сообщество российских онкологов обратилось в Минздрав России с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
Письмо в Минздрав подписали 142 специалиста, участвовавших в совещании детских онкологов и гематологов в Москве 24-25 января, сообщает «Фармацевтический вестник».
Врачи попросили министерство быстрее зарегистрировать в России жизненно необходимые лекарства с доказанной эффективностью для лечения пациентов с онко- и гематологическими заболеваниями.
Среди прочего авторы письма попросили, чтобы молекулярно-генетическое тестирование было бесплатным для детей до 18 лет и оплачивалось по ОМС.