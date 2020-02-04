Российские врачи призвали Минздрав закупить оригинальные препараты для лечения детей с онкологическими заболеваниями

Сообщество российских онкологов обратилось в Минздрав России с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо для лечения детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Письмо в Минздрав подписали 142 специалиста, участвовавших в совещании детских онкологов и гематологов в Москве 24-25 января, сообщает «Фармацевтический вестник».

Врачи попросили министерство быстрее зарегистрировать в России жизненно необходимые лекарства с доказанной эффективностью для лечения пациентов с онко- и гематологическими заболеваниями.

Среди прочего авторы письма попросили, чтобы было бесплатным для детей до 18 лет и оплачивалось по ОМС.