В интернете советуют лечить рак содой, прополисом и даже керосином. Врачи устали это слушать и перевели на русский нормальные руководства для пациентов

Юрий Стрелец / Sputnik / Scanpix / LETA

На русском языке вышли четыре руководства для пациентов с онкологическими заболеваниями. Сайт, где они размещены, — англоязычный, но не обращайте на это внимания, по прямым ссылкам ниже — русскоязычные руководства для пациентов со следующими видами рака:

Обложка одного из руководств

Руководства созданы Национальной всеобщей онкологической сетью, которая объединяет 28 ведущих американских онкологических центров. Вскоре на ее сайте появятся еще две русскоязычных брошюры. Обе — о раке молочной железы. Они будут выложены среди руководств здесь — ищите там на обложках русский язык.

Каждое руководство — это проверенная информация о том, как лечится заболевание, как менять образ жизни и что нужно знать при принятии решений. На русский язык брошюры переводят Клиника амбулаторной онкологии и гематологии, фонд помощи взрослым «Живой» и программа «Женское здоровье».

Как говорит инициатор проекта по переводу, онколог Михаил Ласков у него часто уходит половина приема на то, чтобы опровергнуть ту информацию, которую пациенты находят в интернете. Причем, по словам врача, если искать на английском, информация более надежная — поэтому он решил, что нужно перевести достоверные руководства.

Переводы помогут людям не только сориентироваться после постановки диагноза, но и получить лучшую медицинскую помощь. Зная, какое лечение необходимо, пациент будет спрашивать о нем и добиваться его, даже если в регионе оно недоступно. «Неподготовленный пациент проигрывает», — говорит директор программы «Женское здоровье» Екатерина Башта.

Фонд «Живой» начал привлекать врачей в регионах для того, чтобы те рассказывали пациентам о переводах или же распечатывали и выдавали руководства. Сам фонд, по договору, имеет право напечатать лишь три тысячи экземпляров.

Всего будет переведено 19 руководств. Все они будут обновляться по мере появления изменений в оригинальных брошюрах.

Перевод четырех руководств и его верификация создателями брошюр обошлись в полтора миллиона рублей. Вы можете помочь фонду «Живой» или программе «Женское здоровье», которая переводит брошюры о раке молочной железы. По меньшей мере, имеет смысл рассказать о руководствах знакомым, если у них диагностирован рак. Материал публикуется в рамках проекта MeduzaCare, который в августе 2019 года рассказывает об онкологических заболеваниях.

Дарья Саркисян