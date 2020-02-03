Со счетов оппозиционеров списали деньги по иску московского метро. Хотя Навальный погасил всю задолженность раньше

Со счетов директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, муниципального депутата Ильи Яшина и руководителя столичного штаба Алексея Навального Олега Степанова по требованию приставов списаны средства, которые отсудил у оппозиционеров Московский метрополитен за акцию 27 июля.

Суд в октябре постановил взыскать в общей сложности 54,7 тысячи рублей. Однако эта сумма, сообщил Жданов, была снята с его счета, счета Степанова, а в случае Яшина ее попытались списать сразу четыре раза — по количеству счетов в банке.

При этом, отмечает «Медиазона», еще в конце января Алексей Навальный, который проходил соответчиком по иску метро, сообщал, что выплатил всю сумму.

Как указал Иван Жданов, по решению суда, сумма должна быть взыскана солидарно. «Солидарно в переводе с юридического: выплатить штраф может кто угодно или все вместе в равных долях, не имеет значения. Имеет значение то, что взыскивается сумма один раз. Раз Навальный оплатил, то взыскивать с кого-либо эту сумму приставы уже не могут», — написал Жданов в фейсбуке.

Московское метро подало иск к оппозиционерам в конце августа. Метрополитен обосновал свои требования тем, что из-за акции 27 июля предприятие было вынуждено вызвать на работу в выходной семерых руководителей.

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