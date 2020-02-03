«Магнит» приостановил импорт овощей и фруктов из Китая

Сеть супермаркетов «Магнит» приостановила поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения коронавируса. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

«Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 3% оборота „Магнита“ по итогам 2019 года. С начала года компания начала импортировать эти товары из других стран — Марокко, Израиля, Турции, а также увеличила закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт», — приводит агентство сообщение «Магнита».

Компания уверяет, что изменения не скажутся на стоимости продуктов.

По данным на 3 февраля, в Китае от коронавируса погиб 361 человек, в России подтверждено два случая заболевания. РФ временно остановила железнодорожное сообщение с Китаем и ограничила авиаперелеты. Авиакомпания S7 решила полностью прекратить полеты в Китай, в том числе в Гонконг с 4 февраля.

Роспотребнадзор порекомендовал ассоциациям предпринимателей продлить отпуска работникам из Китая, уехавшим отдыхать домой, передает «Интерфакс».