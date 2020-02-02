Кремль сообщил о трудоустройстве всех членов ушедшего в отставку правительства

Все члены ушедшего в отставку правительства Дмитрия Медведева трудоустроены на новую работу. Об этом каналу «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он не стал уточнять, какую работу получили бывшие министры и вице-премьеры.

Кабинет министров премьер-министра Дмитрия Медведева ушел в отставку 15 января, после того, как президент Владимир Путин объявил о конституционной реформе. Новым премьер-министром был назначен глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. В его правительство не попали 15 прежних министров и вице-премьеров.

Ранее бывший глава Минкульта Владимир Мединский и бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин стали помощниками президента, бывший министр труда Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд, бывшая глава Минздрава Вероника Скворцова —Федеральное медико-биологическое агентство, бывший вице-премьер Виталий Мутко — госкомпанию «Дом.рф».