Распространение китайского коронавируса может стать для мировой экономики более серьезным , чем финансовый кризис 2008-2010 годов. Об этом говорится в еженедельном обзоре рынков от компании .

«В отличие от обвала на ипотечном рынке США, никто не предсказывал появления потенциально опустошительной пандемии в начале 2020 года. И в отличие от финансового кризиса, государственные деятели… могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, сравнимой с 1918 года», — говорится в обзоре.

Moodyʼs отмечает, что коронавирус уже оказал негативное влияние на индекс цен на промышленные металлы, который имеет четкую корреляцию с мировым экономическим ростом. С середины января индекс цен на промышленные металлы упал на 7,1%, а 29 января опустился до минимального значения с июня 2017 года. Это связано с большим влиянием Китая на мировую промышленность.

Также коронавирус негативно повлиял на рынок американских облигаций, пишет Moodyʼs.

От вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом, в Китае уже умерли больше 200 человек. Число заболевших приблизилось к 10 тысячам. 31 января первые два случая заражения коронавирусом выявили в России.