«Коммерсант»: Apple, Huawei, Xiaomi, ZTE и Lenovo отложили поставки смартфонов в Россию из-за коронавируса

Производители смартфонов, заводы которых расположены в Китае, перенесли сроки поставок в Россию на две недели, сообщает «Коммерсант».

По словам источников издания, поставки в РФ отложили китайские производители смартфонов Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также американская Apple, чье производство находится в Китае.

Отсрочка связана с тем, что китайские фабрики продлили новогодние каникулы до 10 февраля, сказали источники «Коммерсанта». Это подтвердили в компании Vivo, отметив, что в результате продления каникул график поставок сместится примерно на две недели для всех компаний, чьи производства находятся в Китае.

Российские ритейлеры пока не ожидают дефицита смартфонов, так как в декабре обычно увеличивают объем заказов — с учетом новогодних каникул и китайских праздников. Но если отсрочку продлят до месяца, это вызовет рост цен на смартфоны на 10–15%, заявил «Коммерсанту» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

На данный момент от вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом, в Китае умерли больше 200 человек. Число заболевших приблизилось к 10 тысячам.

30 января ВОЗ объявила распространение вируса в Китае медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

Россия с 31 января закрыла границу на Дальнем Востоке для борьбы с вирусной инфекцией.