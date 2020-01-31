Биржевой курс рубля снизился после сообщения о двух больных с коронавирусом в России

Курс рубля на торгах на Московской бирже снизился после того, как было официально объявлено о двух больных с коронавирусом в России.

Так, по состоянию на 18:15 по Москве, доллар стоил 63,86 рубля, подорожав с момента открытия торгов на 60 копеек. Курс евро вырос на 80 копеек, до 70,63 рубля.

Курс рубля, отмечают «Ведомости», снижался с момента открытия торгов 31 января, однако после объявления о пациентах с коронавирусом на территории России, падение ускорилось.

Власти России 31 января объявили о двух больных с коронавирусом — в Забайкальском крае и Тюменской области. В рамках борьбы с распространением коронавируса принято решение ограничить авиасообщение с Китаем (пассажирские перевозки между РФ и КНР уже ограничены) и отказаться от выдачи китайцам рабочих виз. Кроме того, Россия намерена эвакуировать своих граждан из провинции Хубэй и его центрального города Ухань, где произошла вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом.