Грета Тунберг зарегистрирует свое имя как товарный знак

17-летняя шведская школьница Грета Тунберг сообщила в инстаграме, что зарегистрирует свое имя в качестве товарного знака.

«К сожалению, все еще есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или лживо заявляют, что они „представляют“ меня, чтобы общаться с известными людьми, политиками, СМИ, деятелями искусства и так далее», — сказала Тунберг. Она отметила, что ее имя также без разрешения используют в коммерческих целях.

Также Тунберг зарегистрирует в качестве товарных знаков движение и его шведское название .

В 2018 году Грета Тунберг провела несколько акций-забастовок у здания парламента в Стокгольме. Она заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать соглашения по климату.

В 2019 году прошли глобальные забастовки, привлекшие сотни тысяч участников. В прошлом сентябре Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. В декабре журнал Time назвал школьницу человеком года.