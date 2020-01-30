Facebook за год заработал 70 миллиардов долларов. Ежемесячная аудитория соцсети выросла до 2,5 миллиарда человек

Выручка Facebook в 2019 году выросла на 27% до 70,7 миллиарда долларов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на квартальный отчет компании. Это на 15 миллиардов долларов больше, чем годом ранее.

Чистая прибыль выросла на 7% до 7,3 миллиарда долларов. При этом расходы компании в четвертом квартале увеличились на 34% до 12 миллиардов долларов по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

Акции Facebook за прошедший год выросли на 55% и сейчас стоят более 220 долларов за одну ценную бумагу.

Ежедневная аудитория социальной сети составляет 1,66 миллиарда пользователей, ежемесячная — 2,5 миллиарда пользователей. Каждый месяц всеми приложениями компании, в том числе Instagram, Messenger и WhatsApp, пользуются 2,89 миллиарда человек.

После публикации квартального отчета акции Facebook упали почти на 7%. Состояние основателя соцсети Марка Цукерберга на этом фоне сократилось на пять миллиардов долларов до 77 миллиардов, сообщает Forbes.

В 2019 году Facebook неоднократно сталкивался с утечкой данных миллионов пользователей соцсети. В июле Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на пять миллиардов долларов из-за , которые получила компания Cambridge Analytica.