Власти США оштрафовали Facebook на пять миллиардов долларов из-за утечек данных пользователей. Цукерберга предупредили о личной ответственности

Федеральная торговая комиссия США официально объявила о штрафе для Facebook в размере 5 миллиардов долларов за . Об этом сообщает Associated Press.

Помимо штрафа, в рамках соглашения с властями основатель компании Марк Цукерберг также будет нести личную ответственность за следование требованиям конфиденциальности. В случае несоблюдения этих норм компанией Facebook он может быть привлечен к ответственности, в том числе уголовной.

Штраф в 5 миллиардов долларов стал рекордным в истории Федеральной торговой комиссии США.