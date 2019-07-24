Власти США оштрафовали Facebook на пять миллиардов долларов из-за утечек данных пользователей. Цукерберга предупредили о личной ответственности
Источник: Associated Press
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Федеральная торговая комиссия США официально объявила о штрафе для Facebook в размере 5 миллиардов долларов за утечку пользовательских данных. Об этом сообщает Associated Press.
Помимо штрафа, в рамках соглашения с властями основатель компании Марк Цукерберг также будет нести личную ответственность за следование требованиям конфиденциальности. В случае несоблюдения этих норм компанией Facebook он может быть привлечен к ответственности, в том числе уголовной.
Штраф в 5 миллиардов долларов стал рекордным в истории Федеральной торговой комиссии США.