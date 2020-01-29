В России второй раз за неделю заблокировали зашифрованный почтовый сервис. Теперь ProtonMail

В России с 29 января начали ограничивать доступ к зашифрованному почтовому сервису ProtonMail, расположенному в Швейцарии. В ФСБ России заявили, что с адресов ProtonMail рассылали ложные сообщения о минированиях.

Спецслужба утверждает, что «анонимные пользователи» начали использовать ProtonMail после того, как 23 января в России заблокировали другой зашифрованный почтовый сервис StartMail. Доступ к этому сервису также ограничили из-за рассылки сообщений о заложенных бомбах.

В Роскомнадзоре сообщили, что представители ProtonMail отказались включить сервис в реестр организаторов распространения информации.

23 января ФСБ России объявила об ограничении доступа к нидерландскому почтовому сервису StartMail. В тот же день «Новая газета» отправила в ФСБ письмо с почты StartMail. Журналист издания отметил в сообщении, что даже после блокировки жители России смогли получить письма, отправленные из других стран с адресов StartMail.

О ложных минированиях в России Из-за анонимных угроз в Москве и Петербурге четвертую неделю массово эвакуируют суды, больницы и школы. Полиция говорит, что ничего не может с этим сделать