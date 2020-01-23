В России ограничили доступ к почтовому сервису Startmail. ФСБ заявила, что с него отправляли ложные сообщения о бомбах

Центр общественных связей ФСБ России объявил, что с 23 января в России ограничен доступ к нидерландскому зашифрованному почтовому сервису StartMail, пишет «Интерфакс».

В ФСБ сообщили, что с 28 ноября 2019 года с адресов StartMail прислали более тысячи сообщений об угрозах взрывов в 16 регионах России. В письмах упоминались 16 тысяч объектов (суды, школы, больницы, торговые центры), где якобы заложены бомбы. Все сообщения оказались ложными, подчеркнули в ведомстве.

В Роскомнадзоре, в свою очередь, сообщили, что сервис не предоставил информацию о владельцах почтовых ящиков, с которых присылали письма о ложном минировании. В Роскомнадзоре рассчитывают, что блокировка затруднит распространение таких писем.

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