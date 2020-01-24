«Новая газета» отправила в ФСБ письмо с почты StartMail. Ранее спецслужба объявила о блокировке этого сервиса

Журналист «Новой газеты» Валерий Ширяев направил в ФСБ письмо с нидерландского зашифрованного почтового сервиса StartMail. Это произошло вечером 23 января — ранее в этот день спецслужба объявила о блокировке сервиса.

Как рассказал журналист, он зарегистрировал аккаунт в 18 часов, не используя VPN или другие инструменты для обхода блокировок. Затем он отправил себе и своим знакомым тестовое письмо и получил на него ответ. Также в 22 часа журналист получил письмо от своего знакомого из «страны НАТО», которое было отправлено с почты StartMail. Сервис стал недоступен в Москве около 22:30, но, как отметил журналист, после этого он смог зарегистрироваться в StartMail через VPN.

«Обращаю ваше внимание, что входящая корреспонденция с аккаунтов из-за рубежа принимается любыми почтовыми провайдерами России без VPN», — добавил журналист в письме. Он подчеркнул, что из-за этого в письмах по-прежнему можно писать о ложном минировании школ, вокзалов и других объектов.

ФСБ России объявила 23 января, что в России ограничили доступ к StartMail, из-за того, что с адресов этого сервиса отправили более тысячи сообщений об угрозах взрывов в 16 регионах России.