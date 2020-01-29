Помощником премьер-министра стал Сергей Приходько. Он был героем расследования ФБК про Олега Дерипаску и Настю Рыбку

Сергей Приходько стал помощником главы правительства РФ.

Соответствующее распоряжение нового премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовых актов.

Приходько работает в правительстве с 2012 года. До этого он был помощником президента при трех главах государства, начиная с Ельцина.

Чиновник в феврале 2018 года стал героем расследования ФБК, где утверждалось, что Приходько и Олег Дерипаска отдыхали в Норвегии на яхте бизнесмена.

Основатель ФБК Алексей Навальный счел такой отдых скрытой взяткой. Расследование основано в том числе на фотографиях, которые публиковала модель Настя Рыбка, присутствовавшая на яхте.

В том же расследовании ФБК рассказал о недвижимости Приходько общей стоимостью миллиард рублей. Она, по данным ФБК, принадлежит супруге чиновника.