Сергей Приходько остался в правительстве. Его понизили в должности

Сергей Приходько назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

С 2013 года Приходько был главой аппарата правительства. В новом составе кабинета министров, который представил Медведев 18 мая, этот пост занял Константин Чуйченко.

Приходько уже был первым заместителем главы аппарата правительства — с мая 2012 года по май 2013 года.