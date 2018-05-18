Сергей Приходько остался в правительстве. Его понизили в должности

Интерфакс
13:07, 18 мая 2018
Надежный источник

Сергей Приходько назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

С 2013 года Приходько был главой аппарата правительства. В новом составе кабинета министров, который представил Медведев 18 мая, этот пост занял Константин Чуйченко.

Приходько уже был первым заместителем главы аппарата правительства — с мая 2012 года по май 2013 года.

Сергей Приходько — фигурант одного из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. ФБК выяснил, что Приходько отдыхал на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании «девушек из эскорт-агентств».

Сергей Приходько и расследование ФБК

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Кто лишился постов в правительстве Дмитрия Медведева. В одной картинке

новости

Почему Путину надо добавить пятый президентский срок. Объясняет парламент Чечни

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы