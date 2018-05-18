Сергей Приходько остался в правительстве. Его понизили в должности
Сергей Приходько назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
С 2013 года Приходько был главой аппарата правительства. В новом составе кабинета министров, который представил Медведев 18 мая, этот пост занял Константин Чуйченко.
Приходько уже был первым заместителем главы аппарата правительства — с мая 2012 года по май 2013 года.
Сергей Приходько — фигурант одного из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. ФБК выяснил, что Приходько отдыхал на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании «девушек из эскорт-агентств».