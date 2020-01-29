Полковник Захарченко, его родственники и знакомые подали иски о возврате конфискованного имущества на девять миллиардов рублей

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, его родственники и знакомые добиваются возврата конфискованного имущества, стоимость которого превысила девять миллиардов рублей. Иски поданы в Никулинский суд Москвы, рассказала «Ведомостям» адвокат заявителей Валерия Туникова.

Причиной для пересмотра решения о конфискации имущества заявлен вердикт Пресненского суда Москвы, который в июне 2019 года оправдал Захарченко по ключевому из трех обвинений в коррупции — о получении взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса.

Какое конфискованное имущество и на какую сумму заявители требуют вернуть, «Ведомости» не уточняют. В пресс-службе Никулинского суда изданию сообщили, что рассмотрение исковых заявлений назначено на 19 февраля. При этом на сайте суда нет данных о принятых исках от Захарченко.

Дмитрий Захарченко работал замглавы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. В сентябре 2016 года его арестовали по делу о взятках. В июне 2019-го Захарченко получил 13 лет лишения свободы. Позднее срок ему снизили на полгода.

В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации в доход государства имущества Захарченко и членов его семьи более чем на девять миллиардов рублей. Оно включало в себя деньги на сумму около восьми миллиардов, 27 квартир и машиномест, четыре автомобиля и золотой слиток.

В июне 2018 года Захарченко уже просил вернуть ему конфискованное имущество.

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