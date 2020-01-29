Фильм «Дау. Наташа» Ильи Хржановского вошел в конкурсную программу Берлинале

Оргкомитет Берлинского кинофестиваля объявил некоторых участников конкурсной программы. Среди них — фильм «Дау. Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель.

В конкурсную программу, в числе прочих, также вошли: «Сибирь» Абеля Феррары, «Неизбранные дороги» Салли Поттер и «Соль слез» Филиппа Гарреля.

Вне конкурса, пишет «Искусство кино», покажут документальный сериал «Дау. Дегенерация», снятый в рамках проекта «Дау».

Международный Берлинский кинофестиваль пройдет в 2020 году с 20 февраля по 1 марта. Жюри Берлинале возглавит актер Джереми Айронс.

«Дау» — масштабный кинопроект, задуманный как фильм о советском физике Льве Ландау. Илья Хржановский работал над ним 14 лет. В результате были отсняты 700 часов материала, из которого смонтировали 13 фильмов и сериалов.

В России лента «Дау. Наташа», как и несколько других фильмов, снятых в рамках проекта, не получила прокатное удостоверение. В прокате, заявили в Минкульте, было отказано из-за того, что фильмы «содержат материалы, пропагандирующие порнографию». В середине января Хржановский заявлял, что планирует оспорить отказ в прокатных удостоверениях в суде.